Кого бы вы хотели видеть соперником сборной России в стыках?

По итогам 10-го тура отборочного этапа ЧМ-2022 сборная России узнала потенциальных соперников в полуфинальном стыковом матче.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: Кого бы вы хотели видеть соперником сборной России в стыках?

Принять участие в опросе также можно, перейдя по ссылке.

Отметим, Украина также сыграет в стыковых матчах, но согласно регламенту жеребьёвки сборные России и Украины не смогут составить пару соперников. Решение о разведении команд на жеребьёвке принято исполкомом УЕФА и подтверждено ФИФА. Причиной стали обострённые социально-политические взаимоотношения государств.

Жеребьёвка стыковых матчей состоится 26 ноября. Впервые в истории чемпионатов мира стыковые матчи пройдут в два этапа — полуфинал и финал. Победители шести полуфинальных пар сыграют в финале за три оставшиеся путёвки в Катар.

Игры стыкового турнира ЧМ в Европе пройдут весной 2022 года: полуфиналы — 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта.