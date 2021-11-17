Гол экс-игрока «Краснодара» принёс сборной Перу победу в матче отбора ЧМ-2022 с Венесуэлой

Завершился очередной матч отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборной Венесуэлы принимала Перу. Встреча состоялась в Каракасе на стадионе «Олимпико» и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Сборная Перу открыла счет в этой встрече на 18-й минуте после точного удара Джанлуки Лападул. На 52-й минуте Венесуэла восстановила равенство в счёте. Гол в свой актив записал Дарвин Матчи. Победный гол Перу на 65-й минуте забил Кристиан Куэва, который знаком российским болельщикам по выступлению за «Краснодар».

Сборная Перу одержала вторую победу подряд. Команда находится на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. Венесуэла, в свою очередь, потерпела третье поражение подряд и находится на последнем месте в турнирной таблице, записав в свой актив 7 очков.