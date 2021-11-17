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Сборная Аргентины сыграла вничью с Бразилией в отборе ЧМ-2022

Сборная Аргентины сыграла вничью с Бразилией в отборе ЧМ-2022
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Завершился матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Аргентины принимала Бразилию. Встреча состоялась в Сан-Хуане на стадионе «Дель Бисентенарио» и завершилась со счётом 0:0.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и сыграл все 90 минут.
Таким образом, сборная Бразилии осталась на первом месте в турнирной таблице группы, набрав 35 очков. Команда ещё не проигрывала в отборе на ЧМ-2022.

Сборная Аргентины, в свою очередь, находится на втором месте, набрав 29 очков. Аргентинцы прервали трёхматчевую победную серию в отборе на ЧМ-2022.

В следующем матче сборная Бразилии встретится с Эквадором, а Аргентина проведёт матч с Чили. Обе игры пройдут 27 января.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 14-й тур
17 ноября 2021, среда. 02:30 МСК
Аргентина
Окончен
0 : 0
Бразилия
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