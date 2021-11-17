Сборная Аргентины сыграла вничью с Бразилией в отборе ЧМ-2022
Поделиться
Завершился матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Аргентины принимала Бразилию. Встреча состоялась в Сан-Хуане на стадионе «Дель Бисентенарио» и завершилась со счётом 0:0.
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе и сыграл все 90 минут.
Таким образом, сборная Бразилии осталась на первом месте в турнирной таблице группы, набрав 35 очков. Команда ещё не проигрывала в отборе на ЧМ-2022.
Сборная Аргентины, в свою очередь, находится на втором месте, набрав 29 очков. Аргентинцы прервали трёхматчевую победную серию в отборе на ЧМ-2022.
В следующем матче сборная Бразилии встретится с Эквадором, а Аргентина проведёт матч с Чили. Обе игры пройдут 27 января.
Комментарии
- 17 ноября 2021
-
05:30
-
05:18
-
04:55
-
04:29
-
03:19
-
02:59
-
02:35
-
02:19
-
02:07
-
01:51
-
01:27
-
01:12
-
00:59
-
00:58
-
00:45
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:41
-
00:38
-
00:38
-
00:29
-
00:24
-
00:06
- 16 ноября 2021
-
23:59
-
23:45
-
23:38
-
23:31
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:12
-
22:57
-
22:50
-
22:36
Партнерский контент