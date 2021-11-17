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Президент УАФ сообщил, что Петракову предложат стать главным тренером сборной Украины

Президент УАФ сообщил, что Петракову предложат стать главным тренером сборной Украины
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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что Александру Петракову будет предложено занять пост главного тренера национальной команды Украины. На данный момент Петраков является исполняющим обязанности наставника сборной.

«Судьба Петракова? Будет исполком в среду, где мы утвердим тренера женской сборной Украины, а также утвердим главным тренером Петракова. Без и.о. Будет предложено и, уверен, поддержано это предложение. Много хороших эмоций», — приводит слова Павелко Sport.ua со ссылкой на Футбол 1.

В заключительном туре отбора ЧМ-2022 сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину. По итогам 10 туров Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и примет участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022. Украинская команда набрала 12 очков и будет несеяной при жеребьёвке.

Потенциальными соперниками украинской сборной являются Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс.

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