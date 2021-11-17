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Чили в меньшинстве уступили Эквадору в отборе ЧМ-2022

Чили в меньшинстве уступили Эквадору в отборе ЧМ-2022
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Завершился матч 14-го тура отборочной стадии чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором национальная команда Чили принимала Эквадор. Встреча состоялась в Сантьяго на стадионе «Сан-Карлос де Апочиндо» и завершилась победой гостей со счётом 0:2.

Счет в матче на 9-й минуте открыл Первис Эступиньян. На 90+3-й минуте Мойсес Кайседо удвоил преимущество в счёте, поставив окончательную точку в этой встрече. Отметим, на 13-й минуте Чили остались в меньшинстве после удаления Артуро Видаля.

Таким образом, Чили прервали трёхматчевую серию побед подряд в отборочной стадии ЧМ-2022. Команда находится на шестом месте, набрав 16 очков. Эквадор, в свою очередь, одержала вторую победу кряду. Команда, набрав 23 очка, занимает третье место.

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 14-й тур
17 ноября 2021, среда. 03:15 МСК
Чили
Окончен
0 : 2
Эквадор
0:1 Эступиньян – 9'   0:2 Кайседо – 90+3'
Удаления: Видаль – 13' / нет
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