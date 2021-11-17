Сборная Аргентины гарантировала себе путёвку на ЧМ-2022

Сборная Аргентины обеспечила себе путёвку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года. Данное достижение Аргентине помог добиться ничейный результат в матче со сборной Бразилии (0:0) и результат параллельной встречи между Чили и Эквадором (0:2).
Благодаря этим результатам Аргентина, набрав 29 очков после 13-ти туров, уже точно не опустится ниже 4-го места, дающего прямую путевку на мундиаль в Катаре.
Лидером отборочного турнира в Южной Америке является сборная Бразилии. Команда имеет в своём активе 35 очков после 13-ти туров. Команда еще раньше гарантировала себе участие на ЧМ-2022, обыграв в прошлом туре дома сборную Колумбии (1:0).
Эквадор на данный момент находится на третьей строчке, заработав 23 очка после 14-ти туров, а четвёртую строчку занимает сборная Колумбии, имея в своём активе 17 очков после 14-ти проведённых встреч.
- 17 ноября 2021
-
07:26
-
06:15
-
05:30
-
05:18
-
04:55
-
04:29
-
03:19
-
02:59
-
02:35
-
02:19
-
02:07
-
01:51
-
01:27
-
01:12
-
00:59
-
00:58
-
00:45
-
00:42
-
00:42
-
00:41
-
00:41
-
00:38
-
00:38
-
00:29
-
00:24
-
00:06
- 16 ноября 2021
-
23:59
-
23:45
-
23:38
-
23:31
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:12
-
22:57