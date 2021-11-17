Сборная Аргентины гарантировала себе путёвку на ЧМ-2022

Сборная Аргентины обеспечила себе путёвку в финальную стадию чемпионата мира 2022 года. Данное достижение Аргентине помог добиться ничейный результат в матче со сборной Бразилии (0:0) и результат параллельной встречи между Чили и Эквадором (0:2).



Благодаря этим результатам Аргентина, набрав 29 очков после 13-ти туров, уже точно не опустится ниже 4-го места, дающего прямую путевку на мундиаль в Катаре.



Лидером отборочного турнира в Южной Америке является сборная Бразилии. Команда имеет в своём активе 35 очков после 13-ти туров. Команда еще раньше гарантировала себе участие на ЧМ-2022, обыграв в прошлом туре дома сборную Колумбии (1:0).

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Эквадор на данный момент находится на третьей строчке, заработав 23 очка после 14-ти туров, а четвёртую строчку занимает сборная Колумбии, имея в своём активе 17 очков после 14-ти проведённых встреч.