Довбик — о своих голах за Украину: можно сказать, я джокер

Нападающий сборной Украины Артём Довбик отреагировал на победу в матче с командой Боснии и Герцеговины (2:0) в заключительном туре отборочного этапа ЧМ-2022. Довбик вышел на замену во втором тайме и забил второй гол украинцев.



«Думаю, в целом провели хорошую игру. Очень важен был результат, поэтому была вязкая, тяжёлая игра. Хорошо, что мы выиграли, добились позитивного результата.



Гол? Уверенность приходит, когда играешь, забиваешь голы, когда больше таких моментов в игре, ты стараешься их реализовать.



Как-то получается, что выхожу и в ответственный момент [забиваю]. Джокер, можно сказать. Думаю, хорошо, что есть такой в команде игрок», – цитирует Довбика Tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».



Напомним, летом 24-летний форвард забил решающий гол в матче 1/8 финала Евро-2020 со Швецией (2:1). Тогда Довбик тоже вышел со скамейки запасных.



По итогам 10 туров Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и примет участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022.

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