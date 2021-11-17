Дешам — об итогах года: оценка положительная, если забыть о 10 минутах против Швейцарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвёл итоги года для национальной команды.



Французы провалились на чемпионате Европы — 2020, вылетев от сборной Швейцарии по пенальти в 1/8 финала. Тем не менее подопечные Дешама осенью выиграли Лигу наций и квалифицировались на чемпионат мира — 2022 в Катаре с первого места в группе.



«Оценка положительная, если забыть о 10 фатальных минутах в матче со Швейцарией. Мы победили в Лиге наций, а затем уверенно прошли на чемпионат мира. Мы завершаем календарный год без поражений, даже если ничья со Швейцарией считается поражением.



Сборная Франции показала, что остаётся конкурентоспособной. Я горжусь этой группой игроков. Есть вещи, которые можно улучшить, но в конце года мы снова увидели свои способности и подтвердили мастерство», – цитирует Дешама L'Équipe.

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