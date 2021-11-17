«Держись, Кун». Сборная Аргентины поддержала Агуэро, который может закончить карьеру

Сборная Аргентины поддержала нападающего Серхио Агуэро перед матчем с Бразилией (0:0) в квалификации чемпионата мира — 2022.
Аргентинские футболисты вынесли на поле плакат с надписью «Vamos Kun con todo!», что можно перевести как «Держись, Кун, ты справишься». Фото выложил официальный «твиттер» сборной Аргентины.
Напомним, Агуэро может закончить карьеру из-за проблем с сердцем. 33-летний форвард был заменён в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии. Она была небольшой, аргентинца убрали с поля в качестве меры предосторожности. Но проведённые исследования продемонстрировали, что проблемы с сердцем у него намного серьёзнее, чем ожидалось изначально. Врачи предупредили Агуэро, что он может больше никогда не вернуться на поле.
На счету Серхио 101 матч и 41 гол за сборную Аргентины.
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