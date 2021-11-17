Видаль был удалён в матче отбора на ЧМ-2022 за удар ногой в голову сопернику
Поделиться
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль отличился грубой игрой в матче квалификации чемпионата мира — 2022 с Эквадором (0:2).
На 13-й минуте встречи Видаль прямой ногой влетел в голову защитнику эквадорцев Феликсу Торресу, пытаясь сыграть в мяч. Арбитр Фернандо Рапальини показал хавбеку «Интера» красную карточку.
Из-за дисквалификации Видаль пропустит матч квалификации с Аргентиной. Он состоится в январе следующего года.
Сборная Чили прервала трёхматчевую серию побед подряд в отборочной стадии ЧМ-2022. Команда находится на шестом месте, набрав 16 очков. Эквадор, в свою очередь, одержал вторую победу кряду. Команда, набрав 23 очка, занимает третье место.
Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Новость по темеЧили в меньшинстве уступили Эквадору в отборе ЧМ-2022
Комментарии
- 17 ноября 2021
-
12:02
-
11:58
-
11:45
-
11:39
-
11:23
-
10:54
-
10:50
-
10:46
-
10:32
-
10:29
-
10:11
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:40
-
09:31
-
09:23
-
09:15
-
09:10
-
08:56
-
07:26
-
06:15
-
05:30
-
05:18
-
04:55
-
04:29
-
03:19
-
02:59
-
02:35
-
02:19
-
02:07
-
01:51
-
01:27
-
01:12
-
00:59
Партнерский контент