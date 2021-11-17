«Пришло время вернуться в Манчестер». Криштиану Роналду показал фото с возлюбленной

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост о возвращении в команду из расположения сборной. Нападающий сфотографировался со своей возлюбленной Джорджиной Родригес в самолёте. В матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Португалия проиграла Сербии (1:2) и заняла второе место в группе, попав в стыки.
«Неважно, как далеко мы уезжаем, мы с семьёй всегда чувствуем себя дома в Португалии. Невероятный климат, чудесная еда, любовь португальцев. Возвращение домой — это всегда удовольствие для меня. Пришло время вернуться в Манчестер и сосредоточиться на совершенно других целях, но вскоре мы вернёмся. Увидимся, Португалия», — написал Роналду.
Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.
Португалец в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 8 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.
Видео гола Роналду в матче с «Тоттенхэм Хотспур»
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 17 ноября 2021
-
12:02
-
11:58
-
11:45
-
11:39
-
11:23
-
10:54
-
10:50
-
10:46
-
10:32
-
10:29
-
10:11
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:40
-
09:31
-
09:23
-
09:15
-
09:10
-
08:56
-
07:26
-
06:15
-
05:30
-
05:18
-
04:55
-
04:29
-
03:19
-
02:59
-
02:35
-
02:19
-
02:07
-
01:51
-
01:27
-
01:12
-
00:59