«Пришло время вернуться в Манчестер». Криштиану Роналду показал фото с возлюбленной

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост о возвращении в команду из расположения сборной. Нападающий сфотографировался со своей возлюбленной Джорджиной Родригес в самолёте. В матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Португалия проиграла Сербии (1:2) и заняла второе место в группе, попав в стыки.

«Неважно, как далеко мы уезжаем, мы с семьёй всегда чувствуем себя дома в Португалии. Невероятный климат, чудесная еда, любовь португальцев. Возвращение домой — это всегда удовольствие для меня. Пришло время вернуться в Манчестер и сосредоточиться на совершенно других целях, но вскоре мы вернёмся. Увидимся, Португалия», — написал Роналду.

Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.

Португалец в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 8 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Видео гола Роналду в матче с «Тоттенхэм Хотспур»

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