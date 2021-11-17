В Белгороде открылась вторая школа в рамках детского футбольного проекта «Зенита»

В Белгороде открылась вторая школа в рамках детского футбольного проекта сине-бело-голубых — «Зенит-Чемпионика», сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.



Открытие первой школы посетило порядка 70 детей и их родителей. Тренировки в новой школе будут проходить по адаптированным для детей в каждой возрастной группе методикам подготовки футболистов «Зенита» и «Газпром»-Академии. Ведущим тренером школы стал Сергей Бабакин, который сыграл на профессиональном уровне более 100 матчей, выступал за студенческую сборную России, неоднократно становился чемпионом Псковской области.



До конца 2021 года в Белгороде планируется открытие ещё двух школ «Зенит-Чемпионика». Цель проекта — создать крупнейшую всероссийскую сеть футбольных школ, которая будет способствовать качественному развитию любительского детско-юношеского футбола в стране.

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