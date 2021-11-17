Спортивным директором «Акрона» стал шотландец Докерти

Новым спортивным директором «Акрона» стал шотландский специалист Крис Докерти. Он работал заместителем спортивного директора в хорватском «Хайдуке», также имеет опыт работы в Китае.



«Одна из ключевых вещей для меня – то, что клуб прогрессивный. У большинства клубов с историей есть одна и та же проблема – они работают 20 или 30 лет одинаково и в них очень сложно что-то поменять, даже если новые способы работают лучше. Мне нравится, что можно начать сначала, структурировать процессы. Второе, что повлияло на мой выбор – долгосрочный план. Нет какого-то сиюминутного давления, погони за результатом здесь и сейчас. Это даёт возможность выстроить стратегию, которая постепенно приведёт нас к успеху», — цитирует Докерти пресс-служба «Акрона».



Последним клубом Криса был «Данди Юнайтед», где он отвечал за тактику первой команды и тесно взаимодействовал с Академией. В прошлом он также работал в шотландской футбольной ассоциации в качестве аналитика и тренера. В «Акроне» Крис будет отвечать за стратегию развития клуба – разработку и внедрение футбольной философии, методологию, академию и селекционную политику.

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