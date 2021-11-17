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Матео Кассьерра объяснил, почему забивает в РПЛ больше, чем в португальской лиге

Матео Кассьерра объяснил, почему забивает в РПЛ больше, чем в португальской лиге
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Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра объяснил, почему забивает в Российской Премьер-Лиге больше, чем в чемпионате Португалии.

«Мой предыдущий клуб, «Белененсеш», в целом забивает редко, и там я стал лучшим бомбардиром команды. Но сейчас – слава богу – я в «Сочи», у меня тут много матчей и голов. Будет ещё больше.

Каждая лига особенная. В России она сильная. Команды много и мощно обороняются. Все матчи – трудные, лёгких не бывает. И нет большой разницы между первыми и последними местами. В России рубятся все.

Я счастлив, потому что дела идут хорошо, мы в лидерах. В жизни тоже порядок: я забиваю за «Сочи» и хочу продолжить в том же духе», — сказал Кассьерра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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