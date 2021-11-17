Пол Скоулз назвал трёх самых сложных соперников в карьере

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал трёх самых сложных соперников, с которыми ему пришлось столкнуться в английской Премьер-лиге.
«Когда я играл в центре полузащиты, то выходил на матчи с мыслью: „Я просто хочу быть здесь один, чтобы никого не было рядом. Хочу находить пространство и делать передачи“. Но приходилось играть против парней вроде Робби Сэвиджа. Очень неприятный соперник, он всегда старался закрыть меня. Мне же это не нравилось. Я хотел играть красиво и расслабленно. Мне не нужно было сбивать соперников или быть физически сильнее их.
Также я назову Патрика Виейра. Он был очень высоким и таким большим. Ты уже думаешь, что мяч под контролем, но он просто перебрасывает его через тебя. Патрик был очень умным футболистом.
Назову ещё одного игрока, о котором никто бы не подумал. Помните Папу Буба Диопа? Большой, огромный. Мы называли его «Шкаф». Я постоянно вынужден был вступать с ним в единоборства и просто тратил время зря. Мне всегда было неловко играть против него. Конечно, он был не таким, как Виейра, но всё равно обладал талантом», — цитирует Скоулза Daily Mail.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»:
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