Кассьерра рассказал, почему решил переехать из португальского «Белененсеша» в «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра рассказал, почему решил переехать из португальского чемпионата в Российскую Премьер-Лигу.
«Перед переходом в Россию я переписывался с некоторыми игроками, и мне сказали, что у вас сильный чемпионат, а «Сочи» реально развивается. С моим соотечественником Вильмаром Барриосом до переезда не говорил – мы пообщались только перед матчем с «Зенитом», и он подтвердил: в России серьёзный чемпионат.
Честно, про город и клуб «Сочи» ничего не знал. Но как только появился вариант с переходом, я начал узнавать, что клуб растёт и борется за высокие места, а моей задачей в нём будет много забивать. Это то, что я люблю больше всего.
Для меня, конечно, странно, что в холодной и ледяной России (а такой она кажется из Южной Америки) есть туристический город с морем и климатом Средиземного моря. Город, где бывает очень жарко – в отличие от других мест, где мы играли. И что стадион находится на море.
Я живу в Адлере. На пляж ещё не ходил, в море тоже не купался: сейчас холодно, отложил до лета. Зато узнал, что в гостинице «Имеретинская» вкусно готовят мясо. Свободное время я провожу с женой (мы вместе семь лет) и сыном – ему три месяца, он только учится ходить. Мы гуляем по набережной, иногда ходим по ресторанчикам, но в основном готовим дома. А ещё я люблю играть в Play Station – в Call of Duty и FIFA (за «Барселону», «Сити» и за свою команду в Ultimate Team)», — сказал Кассьерра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 17 ноября 2021
-
13:39
-
13:28
-
13:19
-
13:13
-
13:10
-
13:06
-
12:18
-
12:16
-
12:02
-
11:58
-
11:45
-
11:39
-
11:23
-
10:54
-
10:50
-
10:46
-
10:32
-
10:29
-
10:11
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:40
-
09:31
-
09:23
-
09:15
-
09:10
-
08:56
-
07:26
-
06:15
-
05:30
-
05:18
-
04:55
-
04:29
-
03:19