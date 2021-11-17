Кассьерра рассказал, почему решил переехать из португальского «Белененсеша» в «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра рассказал, почему решил переехать из португальского чемпионата в Российскую Премьер-Лигу.

«Перед переходом в Россию я переписывался с некоторыми игроками, и мне сказали, что у вас сильный чемпионат, а «Сочи» реально развивается. С моим соотечественником Вильмаром Барриосом до переезда не говорил – мы пообщались только перед матчем с «Зенитом», и он подтвердил: в России серьёзный чемпионат.

Честно, про город и клуб «Сочи» ничего не знал. Но как только появился вариант с переходом, я начал узнавать, что клуб растёт и борется за высокие места, а моей задачей в нём будет много забивать. Это то, что я люблю больше всего.

Для меня, конечно, странно, что в холодной и ледяной России (а такой она кажется из Южной Америки) есть туристический город с морем и климатом Средиземного моря. Город, где бывает очень жарко – в отличие от других мест, где мы играли. И что стадион находится на море.

Я живу в Адлере. На пляж ещё не ходил, в море тоже не купался: сейчас холодно, отложил до лета. Зато узнал, что в гостинице «Имеретинская» вкусно готовят мясо. Свободное время я провожу с женой (мы вместе семь лет) и сыном – ему три месяца, он только учится ходить. Мы гуляем по набережной, иногда ходим по ресторанчикам, но в основном готовим дома. А ещё я люблю играть в Play Station – в Call of Duty и FIFA (за «Барселону», «Сити» и за свою команду в Ultimate Team)», — сказал Кассьерра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.