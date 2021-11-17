Украинские фанаты вывесили флаг России на матче в Боснии. После этого на них напали
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Болельщики сборной Украины вступили в перепалку с фанатами национальной команды Боснии и Герцеговины во время матча отбора на чемпионат мира 2022 года.
Фанаты сборной Украины показывали соперникам перевёрнутый флаг Российской Федерации, который отобрали в Сплите у болельщиков национальной команды России. Поддерживающие Боснию и Герцеговину восприняли этот жест как провокацию и начали прорываться на сектор гостей, но ситуация быстро разрядилась после появления ОМОНа.
Вчера, 17 ноября, в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года команда Боснии и Герцеговины принимала Украину. В этом матче гости также переиграли хозяев со счётом 2:0. Таким образом, Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и выступит в стыковых матчах.
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- 17 ноября 2021
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