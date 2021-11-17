Кассьерра – о детстве: после матчей на камнях болело всё тело, играли босиком

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра рассказал, как проходило его детство.
«Я из Барбакоа (не путать с барбекю) – маленького городка на юге-западе Колумбии. Здесь нет особенных достопримечательностей: живёт рабочий класс, город постепенно развивается, рядом с домами строят футбольные поля.
Жизнь – по сравнению с моим детством, когда на улицах постоянно случались вооружённые конфликты – успокоилась, и я счастлив. И также с удовольствием вспоминаю: как бегал босиком по любому покрытию, тренировался на старых и разбитых стадионах и всё равно играл в футбол.
После матчей на камнях болело всё тело, но я как-то не обращал на это внимания: играл на турнирах, пробивался вперёд, потому что любил футбол. А босиком мы играли не потому, что не было обуви, а потому что так привыкли. И это здорово меня зарядило: теперь, когда есть бутсы и многое другое, ты особенно ценишь то, что имеешь», — сказал Кассьерра в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 17 ноября 2021
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