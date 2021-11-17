Видео: боснийские фанаты нападают на украинцев, вывесивших флаг России

Болельщики сборной Украины вступили в перепалку с фанатами национальной команды Боснии и Герцеговины во время матча отбора на чемпионат мира 2022 года. Видео с конфликтом было опубликовано в социальных сетях.

Права на видео принадлежат FIFA. Посмотреть видео можно в твиттере TV N1 Sarajevo.

Фанаты сборной Украины показывали соперникам перевёрнутый флаг Российской Федерации, который отобрали в Сплите у болельщиков национальной команды России. Поддерживающие Боснию и Герцеговину восприняли этот жест как провокацию и начали прорываться на сектор гостей, но ситуация быстро разрядилась после появления ОМОНа.

Вчера, 17 ноября, в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года команда Боснии и Герцеговины принимала Украину. В этом матче гости переиграли хозяев со счётом 2:0. В результате Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и выступит в стыковых матчах.