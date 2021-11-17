Семак — о поражении России: обидно пропускать в концовке, но это часть профессии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями о состоянии российских сборников, которые вернулись в петербургский клуб после международной паузы.
В заключительном матче отбора на чемпионат мира 2022 года Россия проиграла Хорватии (0:1) и не сумела напрямую квалифицироваться на турнир. Теперь россияне весной следующего года сыграют в стыках. Команда Валерия Карпина попала в число сеяных, жеребьёвка состоится 26 ноября.
«Нормальное состояние. Конечно, обидно. Прежде всего обидно пропускать в концовке. Но это часть профессии — бывают победы, бывают поражения. Нужно переключаться. В клубе есть свои задачи, которые нужно решать. Думаю, ребята это понимают. Приехали в нормальном состоянии», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 17 ноября 2021
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