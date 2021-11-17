Семак рассказал о травмах в «Зените» перед игрой с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился информацией о состоянии игроков и травмах в команде накануне матча с «Нижним Новгородом» (19 ноября) в РПЛ.
«Азмун сегодня прилетит, он играл вчера. И Барриос сегодня долетит. Все остальные в строю. К игре не будет готовиться Кузяев, который продолжает восстанавливаться, и Клаудиньо, который дисквалифицирован на этот матч. Остальные с большой долей вероятности будут готовиться.
К сожалению, у Далера восстановление затягивается. Что касается Дугласа, он уже в строю. И Магомед Оздоев, который полноценно работает с командой, тоже набирает форму и находится в нашей обойме.
Под вопросом находится Станислав Крицюк. Думаю, в ближайшее время он сможет нам помочь.
Караваев только сегодня занимался полноценно, потому что он играл и поле было очень тяжелое — вчера проводил восстановительное занятие. Остальные сборники вчера все тренировались, поскольку они практически не принимали участия в последней игре и у них было достаточно времени, чтобы восстановиться.
Ловрен? Деян тоже, как и Слава Караваев, провёл весь матч целиком — и поле было очень тяжёлое, поэтому у него был дополнительный день для восстановления», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
- 17 ноября 2021
-
15:08
-
14:57
-
14:54
-
14:34
-
14:20
-
14:15
-
14:04
-
13:58
-
13:47
-
13:39
-
13:28
-
13:19
-
13:13
-
13:10
-
13:06
-
12:18
-
12:16
-
12:02
-
11:58
-
11:45
-
11:39
-
11:23
-
10:54
-
10:50
-
10:46
-
10:32
-
10:29
-
10:11
-
10:00
-
09:53
-
09:51
-
09:40
-
09:31
-
09:23
-
09:15