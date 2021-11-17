Семак рассказал о травмах в «Зените» перед игрой с «Нижним Новгородом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился информацией о состоянии игроков и травмах в команде накануне матча с «Нижним Новгородом» (19 ноября) в РПЛ.

«Азмун сегодня прилетит, он играл вчера. И Барриос сегодня долетит. Все остальные в строю. К игре не будет готовиться Кузяев, который продолжает восстанавливаться, и Клаудиньо, который дисквалифицирован на этот матч. Остальные с большой долей вероятности будут готовиться.

К сожалению, у Далера восстановление затягивается. Что касается Дугласа, он уже в строю. И Магомед Оздоев, который полноценно работает с командой, тоже набирает форму и находится в нашей обойме.

Под вопросом находится Станислав Крицюк. Думаю, в ближайшее время он сможет нам помочь.

Караваев только сегодня занимался полноценно, потому что он играл и поле было очень тяжелое — вчера проводил восстановительное занятие. Остальные сборники вчера все тренировались, поскольку они практически не принимали участия в последней игре и у них было достаточно времени, чтобы восстановиться.

Ловрен? Деян тоже, как и Слава Караваев, провёл весь матч целиком — и поле было очень тяжёлое, поэтому у него был дополнительный день для восстановления», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».