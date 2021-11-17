Семак оценил работу Кержакова в «Нижнем Новгороде»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в РПЛ. Игра состоится 19 ноября.



«Нижний Новгород» возглавляет бывший одноклубник Семака по «Зениту» Александр Кержаков. Команда идёт на 13-м месте в таблице.



«Нижний Новгород» занимает не то место, которое заслуживает? Сложно сказать, то или не то. Команда играет действительно очень хорошо, особенно в выездных матчах — уже отобрали очки у тех, кто находится значительно выше и решает другие задачи. Поэтому, естественно, очень непростой матч нас ожидает. Мы прекрасно это понимаем. Команда и обороняется, и хорошо контратакует, хорошие стандартные положения.



У Саши непростой путь, но достойна уважения его работа и в Томске, и сейчас в Нижнем Новгороде. Команда всегда похожа на главного тренера — желание побеждать, эмоции, которые выплёскивает она на поле, как раз говорят о настрое биться и сражаться в каждом матче.», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».