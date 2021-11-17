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Экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук возглавит «Химки»

Экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук возглавит «Химки»
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«Химки» определились с новым главным тренером. В ближайшее время клуб подпишет контракт с экс-тренером «Спартака» Романом Пилипчуком. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Прямо сейчас Пилипчук проводит свой последний матч за «Олимп-Долгопрудный» — команда играет против «Торпедо».

Предыдущим главным тренером клуба был Игорь Черевченко. Специалист возглавил «Химки» в 2020 году. Подмосковный клуб набрал 12 очков в 14 матчах и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший в 14 встречах 30 очков.

С 2016 по 2018 год Пилипчук входил в тренерский штаб главной команды «Спартака», будучи ассистентом наставника Массимо Карреры, и стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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