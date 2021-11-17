Влахович договорился с «Ювентусом» о 5-летнем контракте с зарплатой € 6 млн в год

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович близок к тому, чтобы летом перейти в «Ювентус», утверждает итальянский журналист Николо Скира.



Как пишет Скира в своём «твиттере», 21-летний серб достиг предварительной договорённости с туринским клубом. «Ювентус» предложил Влаховичу контракт на пять лет, по которому он будет зарабатывать € 6 млн в год.



Влахович не намерен продлевать свой контракт с «Фиорентиной», который истекает в июне 2023 года. Помимо «Ювентуса», форвардом интересуются «Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Сообщалось, что «канониры» достигли принципиального соглашения с «Фиорентиной» о переходе Влаховича за € 80 млн. Но игрок не заинтересован в трансфере в «Арсенал».



В текущем сезоне Влахович провёл 12 матчей за «Фиорентину» в Серии А, в которых забил 8 голов и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в € 50 млн.

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