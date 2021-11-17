Игрок сборной Мексики и его семья получили угрозы смерти после матча с США

Защитник сборной Мексики Луис Родригес рассказал, что он и его семья получили угрозы смерти после поражения от команды США (0:2) в матче квалификации ЧМ-2022.



Родригес, в частности, выложил скриншоты переписки с болельщиком по имени Мигель, который в инстаграме угрожал жене футболиста.



«Мигель, я муж женщины, которой ты написал. Я понимаю, что моя игра могла стать причиной твоего поведения. Я его не оправдываю, но понимаю. Я прошу тебя больше не писать моей жене, «убить» и «изнасиловать» – жестокие слова, мы их не заслуживаем, по крайней мере, не вся семья. Благослови тебя бог», – цитирует Родригеса Marca.



Отметим, после поражения от США мексиканцы уступили и в следующем матче – Канаде (1:2). У сборной Канады 16 очков, она возглавляет отборочную таблицу ЧМ-2022. Мексиканцы набрали 14 баллов и идут третьими. Второе место занимает сборная США (15). На мундиаль в Катаре отправятся три лучшие команды по итогам отбора, четвёртая сыграет в стыковых матчах. Сейчас четвёртой идёт Панама (14).

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