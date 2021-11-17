Адвокат рассказал подробности дела об избиении журналиста экс-главой фан-клуба «Спартака»

Алексей Бирюков, адвокат бывшего главы фан-клуба «Спартака» Валентина Коршунова, рассказал о ходе дела об избиении журналиста РБК Александра Щёголева после матча 3-го тура Лиги Европы с «Лестером» (3:4).
«Следователь сказал, что практически завершил расследование. Вместе с тем я ему заявил порядка девяти ходатайств 28 октября. Из них он удовлетворил несколько: вызов свидетелей нашей стороны (руководителя службы безопасности «Открытие Банк Арены» и двух стюардов), также приобщил к делу характеризующие документы по Валентину.
Отказы я физически получил только вчера. Они все датированы 28 октября, но я их как адвокат получил только 15 ноября в кабинете у следователя. Следователь отвечал на мои ходатайства более двух недель, хотя по закону должен ответить в течение трех суток. Мы будем это обжаловать.
Но самое главное, что следователь отказал мне как защитнику в истребовании со стадиона «Спартака» видео с тех камер, которые реально показывают картину, что потерпевший господин Щеголев находился без аккредитации в момент инцидента и в момент следования в комнату полиции», — рассказал Бирюков.
- 17 ноября 2021
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