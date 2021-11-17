Гарет Бэйл из-за травмы пропустит 2-3 недели

Вингер мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл пропустит от двух до трёх недель из-за повреждения, полученного в расположении национальной команды, сообщает Cope.
У Бэйла травма икроножной мышцы. Он вернётся на поле уже в декабре.
Напомним, Бэйл принял участие в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Беларуси (5:1) и был заменён в перерыве встречи. Эта игра стала для валлийского футболиста 100-й в составе национальной команды.
Ранее сообщалось, что Бэйл находится в числе футболистов, которые могут покинуть «Реал» в этом сезоне.
Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за € 101 млн. В 2020-м валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В прошлом сезоне форвард провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. В этом сезоне у него 3 матча и 1 гол в чемпионате Испании.
- 17 ноября 2021
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