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Гарет Бэйл из-за травмы пропустит 2-3 недели

Гарет Бэйл из-за травмы пропустит 2-3 недели
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Вингер мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл пропустит от двух до трёх недель из-за повреждения, полученного в расположении национальной команды, сообщает Cope.

У Бэйла травма икроножной мышцы. Он вернётся на поле уже в декабре.

Напомним, Бэйл принял участие в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Беларуси (5:1) и был заменён в перерыве встречи. Эта игра стала для валлийского футболиста 100-й в составе национальной команды.

Ранее сообщалось, что Бэйл находится в числе футболистов, которые могут покинуть «Реал» в этом сезоне.

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за € 101 млн. В 2020-м валлиец вернулся в английский клуб на правах аренды. В прошлом сезоне форвард провёл 20 матчей в английской Премьер-лиге, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. В этом сезоне у него 3 матча и 1 гол в чемпионате Испании.

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