«Рома» презентовала третий комплект формы на сезон-2021/2022

«Рома» представила третий комплект формы на сезон-2021/2022. Соответствующие фотографии появились в клубном «инстаграме». На эмблеме будет изображена голова волка, символа команды из Рима.

Основной цвет футболки — жёлтый, рукава — выполнены в синей цветовой гамме, по диагонали проведена сине-гранатовая полоса. Голова волка была впервые представлена на форме «Ромы» в 1978 году и с тех пор она является неотъемлемой частью клубной атрибутики.



Напомним, в матче 12-го тура итальянской Серии А «Венеция» принимала «Рому». Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. «Рома» набрала 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.