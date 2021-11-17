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«Рома» презентовала третий комплект формы на сезон-2021/2022

«Рома» презентовала третий комплект формы на сезон-2021/2022
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«Рома» представила третий комплект формы на сезон-2021/2022. Соответствующие фотографии появились в клубном «инстаграме». На эмблеме будет изображена голова волка, символа команды из Рима.

Основной цвет футболки — жёлтый, рукава — выполнены в синей цветовой гамме, по диагонали проведена сине-гранатовая полоса. Голова волка была впервые представлена на форме «Ромы» в 1978 году и с тех пор она является неотъемлемой частью клубной атрибутики.

Напомним, в матче 12-го тура итальянской Серии А «Венеция» принимала «Рому». Встреча прошла на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции и завершилась победой хозяев со счётом 3:2. «Рома» набрала 19 очков и занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022.

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