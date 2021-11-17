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Дани Алвес понюхал газон на «Камп Ноу»

Дани Алвес понюхал газон на «Камп Ноу»
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Защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес, на днях вернувшийся в клуб, на своей презентации понюхал кусок газона домашнего стадиона сине-гранатовых. Об этом сообщила пресс-служба команды в своём «инстаграме».

«Пахнет «Камп Ноу»! Пахнет титулами! Пахнет трофеями», — пошутил он.

Ранее стало известно, что бразилец подписал контракт с клубом до 30 июня 2022 года. Фиксированная часть заработной платы футболиста будет самой низкой среди всех игроков команды, но может возрасти за счёт бонусов.

Напомним, 12 ноября пресс-служба сине-гранатовых объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в стан каталонцев на правах свободного агента.

В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.

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