Дани Алвес понюхал газон на «Камп Ноу»

Защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес, на днях вернувшийся в клуб, на своей презентации понюхал кусок газона домашнего стадиона сине-гранатовых. Об этом сообщила пресс-служба команды в своём «инстаграме».

«Пахнет «Камп Ноу»! Пахнет титулами! Пахнет трофеями», — пошутил он.

Ранее стало известно, что бразилец подписал контракт с клубом до 30 июня 2022 года. Фиксированная часть заработной платы футболиста будет самой низкой среди всех игроков команды, но может возрасти за счёт бонусов.



Напомним, 12 ноября пресс-служба сине-гранатовых объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в стан каталонцев на правах свободного агента.



В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.