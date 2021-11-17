Вратарь женской сборной Ирана: мой единственный грех в том, что я некрасива
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Вратарь женской сборной Ирана Зохре Коудаи отреагировала на новость о том, что Футбольная ассоциация Иордании (JFA) усомнилась в её половой принадлежности.
«Мой единственный грех в том, что я некрасива», — приводит слова Коудаи Xendansports.
Напомним, 25 сентября женские сборные Ирана и Иордании встречались в матче отборочного турнира Кубка Азии. Иран обыграл соперниц из Иордании в серии пенальти (0:0, 4:2 — по пенальти) и получил путёвку в финальную часть розыгрыша Кубка Азии 2022 года.
Позже в Футбольной ассоциации Иордании выразили сомнение в том, что одна из футболисток сборной Ирана является женщиной. Руководство JFA подало жалобу в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) с просьбой проверить пол Коудаи.
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