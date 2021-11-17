Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дани Алвес появился на презентации в «Барселоне» в шлёпанцах без носков

Дани Алвес появился на презентации в «Барселоне» в шлёпанцах без носков
Комментарии

Защитник «Барселоны» Дани Алвес пришел на презентацию в шлепанцах, под которыми нет носков. Об этом сообщила пресс-служба каталонцев в своём «твиттере».

«Некоторые вещи меняются, а другие остаются прежними», — сказал футболист. Дело в том, что Алвес появился на публике впервые в качестве игрока «Барселоны» в 2008 году в такой же одежде.

Ранее стало известно, что бразилец подписал контракт с клубом до 30 июня 2022 года. Фиксированная часть заработной платы футболиста будет самой низкой среди всех игроков команды, но может возрасти за счёт бонусов.

Напомним, 12 ноября пресс-служба сине-гранатовых объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в стан каталонцев на правах свободного агента.

В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.

Новость по теме
Дани Алвес понюхал газон на «Камп Ноу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021