Дани Алвес появился на презентации в «Барселоне» в шлёпанцах без носков

Защитник «Барселоны» Дани Алвес пришел на презентацию в шлепанцах, под которыми нет носков. Об этом сообщила пресс-служба каталонцев в своём «твиттере».

«Некоторые вещи меняются, а другие остаются прежними», — сказал футболист. Дело в том, что Алвес появился на публике впервые в качестве игрока «Барселоны» в 2008 году в такой же одежде.

Ранее стало известно, что бразилец подписал контракт с клубом до 30 июня 2022 года. Фиксированная часть заработной платы футболиста будет самой низкой среди всех игроков команды, но может возрасти за счёт бонусов.



Напомним, 12 ноября пресс-служба сине-гранатовых объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в стан каталонцев на правах свободного агента.



В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.