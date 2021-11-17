Дани Алвес появился на презентации в «Барселоне» в шлёпанцах без носков

Защитник «Барселоны» Дани Алвес пришел на презентацию в шлепанцах, под которыми нет носков. Об этом сообщила пресс-служба каталонцев в своём «твиттере».
«Некоторые вещи меняются, а другие остаются прежними», — сказал футболист. Дело в том, что Алвес появился на публике впервые в качестве игрока «Барселоны» в 2008 году в такой же одежде.
Ранее стало известно, что бразилец подписал контракт с клубом до 30 июня 2022 года. Фиксированная часть заработной платы футболиста будет самой низкой среди всех игроков команды, но может возрасти за счёт бонусов.
Напомним, 12 ноября пресс-служба сине-гранатовых объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в стан каталонцев на правах свободного агента.
В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.
- 17 ноября 2021
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