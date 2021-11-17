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В «Астане» отреагировали на информацию о желании клуба вернуть тренера ЦСКА Бабаяна

В «Астане» отреагировали на информацию о желании клуба вернуть тренера ЦСКА Бабаяна
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Генеральный директор «Астаны» Тастанбек Есентаев прокомментировал информацию о желании клуба вернуть тренера ЦСКА Григория Бабаяна.

«Астана» хочет вернуть тренера ЦСКА Григория Бабаяна? Видел новости, пишут разное. У нас пять-шесть кандидатур на пост главного тренера. По Бабаяну ничего не могу сказать. Вопрос открытый», — сказал Есентаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее пост главного тренера «Астаны» покинул Андрей Тихонов. Перед сезоном-2020/2021 Бабаян возглавил «Тобол», где сумел построить команду, которая выиграла серебряные, а затем и золотые медали чемпионата Казахстана, а также прошла «Хайдук» в Лиге конференций. В июне 2021 года он пополнил тренерский штаб ЦСКА, в котором и работает по сей день.

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«Астана» хочет вернуть тренера ЦСКА Григория Бабаяна
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