В «Астане» отреагировали на информацию о желании клуба вернуть тренера ЦСКА Бабаяна

Генеральный директор «Астаны» Тастанбек Есентаев прокомментировал информацию о желании клуба вернуть тренера ЦСКА Григория Бабаяна.



«Астана» хочет вернуть тренера ЦСКА Григория Бабаяна? Видел новости, пишут разное. У нас пять-шесть кандидатур на пост главного тренера. По Бабаяну ничего не могу сказать. Вопрос открытый», — сказал Есентаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее пост главного тренера «Астаны» покинул Андрей Тихонов. Перед сезоном-2020/2021 Бабаян возглавил «Тобол», где сумел построить команду, которая выиграла серебряные, а затем и золотые медали чемпионата Казахстана, а также прошла «Хайдук» в Лиге конференций. В июне 2021 года он пополнил тренерский штаб ЦСКА, в котором и работает по сей день.