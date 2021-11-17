В «Астане» рассказали об отношении к Тихонову после его отставки из-за дисквалификации

Генеральный директор «Астаны» Тастанбек Есентаев рассказал об обстоятельствах ухода Андрея Тихонова с поста главного тренера клуба.

«Очень хорошо попрощались с Андреем Валерьевичем Тихоновым. Никаких обид нет. Высказали своё мнение: дисквалификация действительно очень суровая, но есть закон и правила — мы ничего не можем сделать. Мы уважаем и ценим Тихонова как футболиста и тренера. Например, когда он ещё играл в футбол, то был моим кумиром. Мы сохранили хорошие отношения с тренером», — сказал Есентаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, Тихонов возглавил «Астану» осенью 2020 года. В октябре текущего года специалист был дисквалифицирован в Казахстане на два года. Такая санкция была выписана Тихонову после матча 25-го тура КПЛ с «Кайратом» в Алматы (0:1). В конце первого тайма «Астана» в полном составе покинула поле и отправилась в подтрибунное помещение. Сам российский специалист уже заявил о том, что не был инициатором такого решения. Позже футболисты вернулись на поле и матч был продолжен.