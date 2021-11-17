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Сборная Алжира обвинила соперников в применении чёрной магии перед матчем отбора ЧМ-2022

Сборная Алжира обвинила соперников в применении чёрной магии перед матчем отбора ЧМ-2022
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Вчера, 16 ноября, сборная Алжира сыграла с национальной командой Буркина-Фасо в матче африканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла на стадионе «Мустафа Тшакер» в Блиде (Алжир) и завершилась ничьей со счётом 2:2.

Представители алжирской национальной команды обвинили соперников в использовании чёрной магии на стадионе, сообщает журналист Валид Зиани на своей странице в «Твиттере». Алжирцы вызвали шамана, чтобы снять заклятие.

Сборная Алжира в 6 матчах набрала 14 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А африканского отборочного турнира ЧМ-2022. Буркина-Фасо (12) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе отбора являются сборные Нигера (7) и Джибути (0).

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