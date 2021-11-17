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Экс-игрок и тренер «Шахтёра» может получить должность в донецком клубе

Экс-игрок и тренер «Шахтёра» может получить должность в донецком клубе
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Бывший футболист и тренер «Шахтёра» Игор Дуляй может занять менеджерский пост в донецком клубе, сообщает meta-ratings.com.ua.

По информации источника, 41-летний сербский специалист уже прибыл в расположение «Шахтёра». На какую должность руководство донецкого клуба рассматривает кандидатуру Дуляя, пока неизвестно.

Напомним, Дуляй выступал за «Шахтёр» с 2004 по 2010 год. В составе украинского клуба серб — чемпион Украины (сезон-2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010), обладатель Кубка Украины (сезон-2003/2004, 2007/2008) и Кубка УЕФА (сезон-2008/2009). С 2016 по 2019 год Дуляй был ассистентом главного тренера «Шахтёра» Паулу Фонсеки.

«Шахтёр» в 14 матчах набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Украины сезона-2021/2022.

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