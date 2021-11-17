Ярмоленко: победа придаёт уверенности, но цель сборной Украины — попасть на чемпионат мира

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Боснии и Герцеговины (2:0).



«Победа всегда придаёт уверенности. Мы вышли в плей-офф, но наша цель — попасть на чемпионат мира», — написал Ярмоленко на своей странице в «Инстаграме».



По итогам 10 туров Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и примет участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022. Украинская команда набрала 12 очков и будет несеяной при жеребьёвке. Сборная Франции, которая досрочно гарантировала себе выход из группы с первого места, победила Финляндию (2:0).



Потенциальными соперниками украинской сборной являются Португалия, Шотландия, Италия, Швеция и Уэльс. Также в стыковых матчах примет участие сборная России.

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