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Президент «Барселоны» не исключил возвращения Месси и Иньесты в клуб

Президент «Барселоны» не исключил возвращения Месси и Иньесты в клуб
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил возможность возвращения нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси и полузащитника «Виссел Кобе» Андреса Иньесты в каталонский клуб.

«Не исключаю, что Месси и Иньеста могут вернуться в клуб. Это уже случилось с Дани Алвесом. Он сказал, что возраст — это всего лишь цифра, и приложил немалые усилия, чтобы оказаться здесь вновь.

Мы говорим о двух впечатляющих футболистах, Лео и Андресе. Я не могу предсказывать будущее, они всё ещё являются игроками других клубов. Но мы всегда будем держать их в уме. В жизни никогда не знаешь, что может произойти», — приводит слова Лапорты Sport.es.

Напомним, 12 ноября пресс-служба сине-гранатовых объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в стан каталонцев на правах свободного агента.

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