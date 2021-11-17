Сыгравший против сборной России хорват Станишич сдал положительный тест на ковид
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Защитник мюнхенской «Баварии» Йосип Станишич после возвращения из расположения сборной Хорватии сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Sport1.de.
По информации источника, 21-летний футболист, который до этого дважды привился, не имеет симптомов. Сейчас он находится на карантине. Стоит отметить, что 14 ноября он вышел на замену на 86-й минуте отборочного матча на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, со сборной России (1:0). По результатам этой игры хорваты выиграли группу и напрямую отобрались на турнир в Катаре. Россияне будут выступать в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.
В текущем сезоне Станишич сыграл восемь матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями.
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