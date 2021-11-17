Сыгравший против сборной России хорват Станишич сдал положительный тест на ковид

Защитник мюнхенской «Баварии» Йосип Станишич после возвращения из расположения сборной Хорватии сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Sport1.de.

По информации источника, 21-летний футболист, который до этого дважды привился, не имеет симптомов. Сейчас он находится на карантине. Стоит отметить, что 14 ноября он вышел на замену на 86-й минуте отборочного матча на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, со сборной России (1:0). По результатам этой игры хорваты выиграли группу и напрямую отобрались на турнир в Катаре. Россияне будут выступать в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.

В текущем сезоне Станишич сыграл восемь матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями.