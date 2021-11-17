Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сыгравший против сборной России хорват Станишич сдал положительный тест на ковид

Сыгравший против сборной России хорват Станишич сдал положительный тест на ковид
Комментарии

Защитник мюнхенской «Баварии» Йосип Станишич после возвращения из расположения сборной Хорватии сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает Sport1.de.

По информации источника, 21-летний футболист, который до этого дважды привился, не имеет симптомов. Сейчас он находится на карантине. Стоит отметить, что 14 ноября он вышел на замену на 86-й минуте отборочного матча на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, со сборной России (1:0). По результатам этой игры хорваты выиграли группу и напрямую отобрались на турнир в Катаре. Россияне будут выступать в стыковых матчах за выход на чемпионат мира.

В текущем сезоне Станишич сыграл восемь матчей в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями.

Новость по теме
Украина обыграла Боснию и попала в стыки за право играть на ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021