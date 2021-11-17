Руслан Нигматуллин: в США диджей выступает 4-5 часов. Спина после этого отваливается

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин рассказал о специфике работы диджея в США.
«У диджеев в США есть свои сложности. Выступления идут гораздо дольше. Если в России — 1,5-2 часа как хедлайнер, то в Америке диджей сам себя «разогревает» и выступает 4-5 часов. У меня никогда таких длинных сетов не было до этого. Это достаточно приличная физическая нагрузка. Признаться, спина после этого отваливается. Понятно, что бывает разное, можно поставить один длинный трек на 5-10 минут и вяло всё сводить, но у меня более активная работа получается. Каждый трек я играю по минуте, меняя хиты за хитами, – моя фишка. Это энергозатратно, но прикольно и классно. Недавно играл сет на Хэллоуин, здесь, во Флориде, получил много положительных отзывов», — написал Нигматуллин в авторской колонке на «Чемпионате».
- 17 ноября 2021
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