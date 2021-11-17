Экс-игрок «Шальке» приговорён к тюремному заключению за инсценировку своей смерти

Бывший защитник «Шальке» Хианник Камба приговорён к тюремному заключению за инсценировку собственной смерти с целью получения страховки, сообщает Bild.



По информации источника, Камба и его жена Кристина были признаны виновными в мошенничестве со страховкой и проведут в тюрьме три года и 10 месяцев.



Напомним, смерть игрока была зафиксирована в 2016 году. Сообщалось, что Камба разбился в автомобильной аварии, однако эта информация оказалась ложной. В мае 2020 года стало известно, что Камба проживает в Гельзенкирхене и работает химиком в энергетической компании. Тогда супруга экс-защитника получила шестизначную сумму по страховке после сфальсифицированной смерти Камбы.



Камба является воспитанником «Шальке». Защитник выступал в составе молодёжной команды гельзенкирхенского клуба.