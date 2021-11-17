В Госдуме отреагировали на флаг России в матче Украина — Босния и Герцеговина

Депутат Государственной Думы Светлана Журова прокомментировала российский флаг в матче 10-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года между сборной Украины и национальной командой Боснии и Герцеговины.
«Во-первых, речь идёт о поведении необразованных и бескультурных людей. На мой взгляд, надругательство и неуважительные действия по отношению к национальным символам другой страны — вне зависимости от того, какие с ней складываются отношения, — наглядно свидетельствуют о низком уровне образования человека. Их не стоит трогать ни при каких обстоятельствах.
Международным футбольным организациям следует рассмотреть этот случай отдельно и подумать, как реагировать в дальнейшем. Возможно, следует ввести некие запреты, ограничения, чтобы не допускать подобного отношения. Ведь схожие конфликты могут случаться и в дальнейшем. С другой стороны, запретить людям на стадионе держать флаг другой страны сложно, ведь они могут поддерживать её. Но в данном случае мы получили умышленную историю, а значит, это прецедент для разбирательства. В итоге произошедшее задело даже чувства боснийцев, которые решили, что это стяг Сербии. А виной всему сам процесс надругательства над флагом», — цитирует Журову RT на русском.
- 17 ноября 2021
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