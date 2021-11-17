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Хвича и Стерлинг — лучшие футболисты отборочного раунда ЧМ в Европе по успешным обводкам

Хвича и Стерлинг — лучшие футболисты отборочного раунда ЧМ в Европе по успешным обводкам
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Футболист казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия, а также нападающий английского «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг являются лучшими европейскими игроками отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, по числу успешных обводок за матч. Об этом сообщает WhoScored.

По информации источника, Хвича в среднем за матч 4 раза успешно обводил соперника, у Стерлинга аналогичная статистика. На третьем месте по данному показателю расположился игрок донецкого «Шахтёра» Манор Соломон, на четвёртой строчке — полузащитник лондонского «Челси» Матео Ковачич.

В нынешнем сезоне Хвича Кварацхелия провёл 14 матчей в составе казанского клуба. Он забил один гол и отдал одну результативную передачу. В прошлом сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах за «Рубин», в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.

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