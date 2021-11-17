Сборная Дании на ЧМ заменит логотипы спонсоров на форме на лозунги в защиту прав человека

Датский футбольный союз (DBU) на официальном сайте сообщил, что сборная откажется от спонсорских логотипов на тренировочной форме на чемпионате мира 2022 года.



Вместо логотипов на форме будут размещены сообщения и лозунги в защиту прав человека. Кроме того, DBU планирует ограничить количество людей в делегации, которая отправится на мундиаль в Катар, чтобы подчеркнуть тот факт, что датская команда прибыла на спортивный турнир, а не для продвижения мероприятий, проводимых Катаром.



«DBU резко критиковал проведение ЧМ-2022 в Катаре, но теперь мы направим нашу энергию на работу над изменениями в этой стране. Мы давно обращаем внимание на проблемы, стоящие перед ФИФА и Катаром, и продолжим это делать», — отметил исполнительный директор DBU Якоб Йенсен.



Напомним, в феврале британский таблоид The Guardian сообщил, что более 6700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеша и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года на стройках объектов ЧМ-2022.