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Бущан — о попадании Украины в стыки: сдержанно всё. Хочется жребий, который сможем пройти

Бущан — о попадании Украины в стыки: сдержанно всё. Хочется жребий, который сможем пройти
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Вратарь сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Боснии и Герцеговины (2:0).

«Один мой сейв не делает всю игру. Так что я благодарен ребятам, которые всё сделали. Это был не ключевой момент матча. Думаю, во втором тайме уже всё было под нашим контролем, и мы взяли три очка. У нас было больше желания. Я доволен результатом, ждём матчи плей-офф. Очень сдержанно всё. Хочется тот жребий, который мы сможем пройти», — приводит слова Бущана Football.ua со ссылкой на YouTube-канал vZbirna.

По итогам 10 туров Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и примет участие в стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2022. Украинская команда набрала 12 очков и будет несеяной при жеребьёвке. Сборная Франции, которая досрочно гарантировала себе выход из группы с первого места, победила Финляндию (2:0).

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