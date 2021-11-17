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Андрей Ярмоленко может зимой перейти в «Трабзонспор»

Андрей Ярмоленко может зимой перейти в «Трабзонспор»
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Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Fanatik.

По информации источника, в услугах 32-летнего украинского футболиста заинтересован «Трабзонспор». Турецкий клуб видит в форварде замену травмированному Жервиньо и попробует приобрести Ярмоленко в зимнее трансферное окно.

Напомним, Ярмоленко выступает за «Вест Хэм Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 7 матчах английской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. С 2009 года Ярмоленко вызывается в национальную команду Украины.

«Трабзонспор» в 12 встречах набрал 30 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

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