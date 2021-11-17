«Узнали, кто ударил Ящера». «Спартак» высмеял промах хавбека «Наполи» Зелиньского в ЛЕ

Пресс-служба «Спартака» выложила видео в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи».



В видео показана атака «Наполи», произошедшая во время первой встречи команд в Неаполе. Тогда полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски оказался перед воротами «Спартака», но пробил выше перекладины. Посредством монтажа «Спартак» показал, как мяч, запущенный игроком неаполитанской команды, вылетел из Италии и оказался в Нью-Йорке, ударив по голове Ящера, суперзлодея из трейлера нового фильма «Человек-паук: Нет пути домой».



«Ребята, мы узнали, кто ударил Ящера в новом трейлере фильма «Человек-паук: Нет пути домой», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Видео можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».



Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Спартак» завершился победой красно-белых со счётом 3:2. Ответная встреча состоится 24 ноября в Москве.