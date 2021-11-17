Петраков утверждён в должности главного тренера сборной Украины

Недавно исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Петракова в должности главного тренера сборной Украины. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

С Петраковым заключён контракт до 30 декабря 2022 года с возможностью продления сотрудничества до 30 июля 2024 года. Под руководством 64-летнего специалиста сборная Украины провела 7 матчей, одержав 2 победы при 5 ничьих. Этого украинцам хватило, чтобы занять второе место в отборочной группе и выйти в стыковой турнир за право отобраться на чемпионат мира 2022 года. До этого команду возглавлял Андрей Шевченко. Под его руководством жёлто-синие дошли до четвертьфинала Евро-2020, в котором уступили сборной Англии.