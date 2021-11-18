Карло Анчелотти назвал «Реал» самым престижным клубом мира
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Главный тренер мадридского «Реала» итальянец Карло Анчелотти высказался о достижениях и истории клуба, который возглавляет.
«Реал» – самый престижный клуб мира с величайшей историей. У команды самая большая фанатская группировка. Это налагает большую ответственность за результат. Клуб выигрывал Лигу чемпионов 13 раз –уникальное достижение, которое не удавалось повторить никому. Всё благодаря ценностям и вызовам, которые клубу пришлось преодолеть. Из-за этого «Реал» оказался там, где находится сейчас. Счастлив, что мне удалось возглавить этот клуб несколько лет назад. Сейчас я вернулся и стараюсь снова наслаждаться работой в «Реале», – приводит слова Карло Анчелотти пресс-служба мадридского клуба.
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