Президент Бразилии высказался в поддержку проведения чемпионата мира каждые два года

Президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал идею проведения чемпионата мира по футболу каждые два года.



«Я выскажу своё мнение как футболист-любитель. Думаю, идею проведения чемпионата мира каждые два года следует поддержать, потому что это поможет экономической сфере. Турнир раз в четыре года — это, наверное, слишком редко», — приводит слова Болсонару Folha de S.Paulo.



В мае этого года стало известно, что ФИФА намерена рассмотреть вариант проведения чемпионата мира каждые два года. Федерация Саудовской Аравии утверждала, что проведение чемпионата мира каждые два года поспособствует сокращению количества международных матчей, но повысит их ценность и актуальность. Предложение поддержали 166 федераций.

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