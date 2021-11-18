Дани Алвес — о Месси: сейчас у «Барселоны» новый период

Защитник «Барселоны» Дани Алвес рассказал о своём отношении к Лионелю Месси, выступающему за «Пари Сен-Жермен».

«Для меня он величайший футболист из всех, с которыми я встречался. Великих всегда не хватает, особенно если у вас хорошие отношения. Было бы невероятно вернуться в «Барселону» и увидеть его здесь, но, к сожалению, этого не произошло. Я очень люблю Лео и его семью, но сейчас у «Барселоны» новый период», – цитирует Алвеса AS.

Напомним, 12 ноября пресс-служба сине-гранатовых объявила о переходе в команду 38-летнего бразильского защитника Дани Алвеса. Футболист перешёл в стан каталонцев на правах свободного агента. В сентябре Алвес покинул бразильский «Сан-Паулу». Сам бразилец неоднократно говорил, что готов помочь «Барселоне». Алвес выступал за каталонцев с 2008 по 2016 год.